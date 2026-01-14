В Карелии мать избила двухмесячную дочь, которая мешала ей отдыхать

В Карелии мать будут судить за избиение двухмесячной дочери

В Карелии в Петрозаводский городской суд направлено уголовное дело в отношении 26-летней женщины, ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двухмесячной дочери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии.

Инцидент произошел летом 2025 года, обвиняемая находилась дома в компании друзей. Женщина несколько раз ударила двухмесячную дочь из-за того, что ребенок мешал ей отдыхать. Один из гостей, заподозрив неладное, вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали девочку с сотрясением головного мозга и другими травмами. После этого о произошедшем были уведомлены правоохранительные органы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме. Обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Новосибирске мать два года била дочь палкой и утюгом из-за непослушания. Она могла наказать девочку за опоздание, не вынесенный мусор, неубранную комнату или разбитую кружку. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы.

Ранее петербурженка разбила лицо девятилетней дочери и напала на соседей со шваброй.