Бывшая пациентка рассказала версию врачей о смертях в роддоме Новокузнецка

Бывшая пациентка рассказала, как в роддоме Новокузнецка объясняли гибель детей
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Инвалидность и летальные исходы в роддоме Новокузнецка, где в период праздников не смогли спасти девять младенцев, чаще всего объяснялись внутриутробной инфекцией у новорожденных. Об этом рассказала ТАСС Анастасия Голикова, которая в 2022 году родила в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

Женщина сообщила, что проблемы со здоровьем у ее ребенка списали на инфекцию. Тогда ей объяснили, что медики действовали верно, и от них в этой ситуации ничего не зависело. Анастасия призналась, что потом начала слышать много историй, похожих на ее. В каких-то случаях дело заканчивалось летальным исходом, уточнила она.

«Всем ставят в основном всегда инфекцию. У всех какая-то определенная инфекция», — поделилась собеседница агентства.

Россиянка рассказала, что поступила в роддом с нормально развивающейся беременностью. Однако ее ребенок родился без признаков жизни. Его удалось реанимировать, но малыш остался инвалидом.

По словам Анастасии, ей не оказали своевременную помощь. Она отметила, что схватки оставались слабыми даже после стимуляции препаратами, а медики не стали применять экстренные меры с учетом того, что у женщины узкий таз.

«То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна. <…> Вместо помощи я просто была в каком-то аду», — рассказала бывшая пациентка роддома.

Как сообщили в СК, в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников не выжили девять младенцев. По данным регионального Минздрава, у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минздраве сообщили о состоянии матерей, оставшихся в роддоме после смерти младенцев.

