В порт базирования: «Морской старт» прибыл из США в Россию

Командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» прибыло в российский порт Славянка на Дальнем Востоке, указанно на портале vesselfinder.com. По его данным, судно отправилось из порта Лонг-Бич в США 28 февраля. Его прибытие на Дальний Восток было запланировано на 16 марта. Морскую пусковую платформу на грузовом судне Xin Guang Hua (Гонконг) там ожидают 29 марта.

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Проект морской платформы для запуска космических аппаратов «Морской старт» был создан в 1990-х годах. Изначально в нем участвовали российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», украинские конструкторское бюро «Южное» и производственное объединение «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner.

Эта платформа оснащена стартовым столом, установщиком ракет, оборудованием для заправки компонентами топлива и другими системами, которые подготавливают и запускают ракету. Ракетные системы, пусковое и вспомогательное оборудование монтируют на верфи «Кварнер-Выборг-Верфь» в Выборге (Россия).

Идея проекта «Морской старт» заключается в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана: благодаря расположению стартовой точки в низких широтах сокращаются затраты на топливо и увеличивается полезная нагрузка.

Изначально морскую платформу проектировали и использовали для запуска украинско-российских ракет Зенит-3SL.

До событий на Украине в 2014 году предприятия Роскосмоса производили около 80% компонентов для ракет «Зенит». В тот год был произведен последний, 36-й пуск с «Морского старта». После этого из-за ухудшения российско-украинских отношений космодром законсервировали. Пусковая деятельность «Морского старта» была приостановлена.

В сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Для осуществлении пусковой деятельности было создано особое подразделение S7 Space. «Мы рассчитываем, что без больших вложений в модернизацию Sea Launch сможем сделать до 70 пусков в течение 15 лет. Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний — мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом — покупатель», — говорил тогда генеральный директор S7 Group Владислав Филев.

Полноправным хозяином плавучего космодрома S7 стала в апреле 2018 года. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании «Морской старт», включая товарный знак.

Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составила порядка $150 млн.

Компания собиралась продолжить пусковую деятельность космодрома. В этих целях она даже заказала на Украине ракеты «Зенит». Впрочем, этот план так и не был воплощен в жизнь.

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп дал разрешение перебазировать комплекс в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока. Как сообщала компания S7 Space, «Морской старт» в 2020 году перебазируют на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток до этого рассматривался в 2013 и 2015 годах.

Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна предлагали Владивосток, Советскую Гавань, Крым и Вьетнам.

О возможности транспортировки платформы на Дальний Восток ранее говорил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Я хочу, чтобы мы с компанией S7 организовали проект «Морской старт», чтобы условно в городе Большой камень под Владивостоком будет грузиться эта ракета «Союз-5» на их корабль. Мы будем выводить этот корабль в экватор», — сказал чиновник в ходе своего выступления на лекции в МГУ.