Лишь бы не было войны: что Эрдоган обсудит с Путиным

Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с Путиным 5 марта

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 5 марта и обсудят военную эскалацию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Турецкий лидер в преддверии переговоров выразил обеспокоенность возможным проникновением в Турцию нескольких миллионов сирийских беженцев. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Анкара до сих пор не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта. Главы двух стран собираются обсудить военную эскалацию в Идлибе на северо-западе Сирии, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер при этом указал, что четырехсторонняя встреча с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пока не согласована.

«Мы обсуждаем [ситуацию в Идлибе] на высшем уровне как с Путиным, так и с российскими коллегами из разведки, МИДом. С Путиным мы общаемся и по дорожной карте. Делегация из России к нам приедет завтра», — пояснил политик.

Он также выразил обеспокоенность возможным проникновением в Турцию нескольких миллионов сирийских беженцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по Сирии, хотя они были достигнуты в Сочи более года назад. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, <...> где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что договоренности были подписаны президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, подчеркнул Песков, террористические организации в идлибской зоне деэскалации «прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой».

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», — добавил он.

В пятницу Эрдоган призвал Москву обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу. Кроме того, турецкий президент заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.

«Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками», — пояснил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция не намерена «подчиняться сценариям глобальных держав». По словам политика, своевольные действия Анкары в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных.

Позднее Эрдоган пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию. 19 февраля он объявил, что операция Турции в Идлибе неизбежна, и что он принял окончательное решение по этому вопросу, отклонив российское предложение по урегулированию конфликта.

Турецкий лидер при этом сообщил, что Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму, и Анкара полна решимости превратить его в безопасный район и будет добиваться этого, несмотря на продолжение диалога с российской стороной.

В парламенте страны Эрдоган заявил, что это последнее предупреждение. Операция в Идлибе, по его словам, может начаться внезапно в считанные дни. Он также сообщил, что обсудил это с президентом США Дональдом Трампом.

Вскоре министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не хотела бы вступать в столкновение с Россией в сирийском Идлибе.

Россия и Турция осенью 2018 года подписали в Сочи меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним Анкара создала в провинции 12 наблюдательных постов.

Некоторые из данных постов подверглись атакам со стороны сирийских правительственных сил.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отмечали, что операция была вынужденной, поскольку турецкой стороне не удалось выполнить положения меморандума о создании демилитаризованной зоны.

Если произойдет массированное вторжение турецкой армии в Сирию, то ситуация будет развиваться абсолютно непрогнозируемо. Весьма велика вероятность начала широкомасштабного регионального конфликта.