Признали, но не исправили: освободителями Освенцима назвали США

Американское посольство в Дании написало в своем Twitter пост, в котором говорится, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) «был освобожден» американской армией. Когда пользователи раскритиковали такое сообщение, дипломаты признали ошибку, но текст так и не исправили.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали такую публикацию бесстыдным переписыванием истории.

«Концлагерь Аушвиц-Биркенау, согласно посольству США в Дании, был освобожден американцами. Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау — солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь «заменить» их на американских солдат», — гласит сообщение российского диппредставительства в Twitter.

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За последнее время это уже не первая попытка «подарить» подвиг красноармейцев американским солдатам. Незадолго до этого немецкий журнал Der Spiegel был вынужден извиниться за ошибку в сообщении о том, что концлагерь Освенцим освободила армия США, размещенном в аккаунтах издания в соцсетях. В Snapchat-канале журнала ранее появился пост, в котором говорится, что 75 лет назад лагерь Освенцим освободили американские войска.

На ошибку обратили внимание немецкие читатели. После критики ее исправили: в отредактированном варианте лагерь смерти освободила Красная армия.

«Произошла чрезвычайно неловкая ошибка, за которую мы можем только извиниться», — написали позже в Der Spiegel.

Представители журнала отметили, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».

Освенцим — комплекс концентрационных лагерей, которые в 1940-1945 годах находились вблизи одноименного польского города. По разным данным, за все время там погибли от 1,5 до 2 млн человек. Это были представители разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Больше всего жертв было среди евреев. К 27 января 1945 года, когда Красная армия освободила концлагерь, там оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. В боях за освобождение Освенцима погибли более 200 советских солдат и офицеров.

В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был основан музей, а в 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По решению ООН 27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв холокоста.

Во время своего выступления в Освенциме в рамках проходящих там памятных мероприятий президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинцах, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, но не упомянул ни СССР, ни Красную армию.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первым разбил раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что трагедия холокоста навсегда оставила раны в сердцах украинцев: среди 6 млн жертв каждый четвертый был из Украины. «Мы никогда не забудем ужасные преступления, которые случились в Бабьем яру, когда нацисты убили более 150 тыс. невинных», — подчеркнул украинский лидер.

Президента России Владимира Путина при этом на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря не пригласили, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Россию там представлял посол Сергей Андреев, но ему не предоставили слово. Он заявил журналистам, что Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.

Впрочем, в этом году Владимир Путин все же принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению Освенцима советской армией, но не в Польше, а в Израиле. Президент России прибыл туда 23 января. В аэропорту его встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац, который лично поблагодарил Путина за то, что Красная армия освободила пленников Освенцима. Кац отметил, что одной из узниц концлагеря, которую освободили советские военные, была его мать.