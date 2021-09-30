«Ведомости»: Роскомнадзор готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента

Роскомнадзор планирует подготовить протоколы на компании Facebook и Google за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на ведомство.

Как рассказали изданию в пресс-службе РКН, в РФ могут оштрафовать Facebook на сумму, «которая может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании».

По информации газеты, соответствующий протокол ведомство собирается вручить представителям Facebook. Роскомнадзор уже вызвал 4 октября представителей соцсети на составление протокола о нарушении российского законодательства.

Издание также сообщают, что в октябре РКН составит протокол за повторное правонарушение для привлечения Google, владеющей YouTube. Как отметил представитель службы, видеохостинг систематически не выполняет требования по удалению материалов, которые содержат запрещенную в России информацию.

«С 2014 года неудаленными остаются свыше 3 000 опасных для граждан России противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, фейковый, экстремистский и иной контент», — сказал он.

Ранее стало известно, что московский суд отсрочил выплату Facebook штрафа в 26 млн рублей.

До этого сообщалось, что Google грозит новый штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Компания, в свою очередь, подала апелляции на три постановления мирового судьи.