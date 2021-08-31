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Приложение Telegram скачали свыше миллиарда раз

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Популярное приложение Telegram загрузили во всем мире свыше 1 млрд раз. Об этом сообщает портал TechCrunch, ссылаясь на данные Sensor Tower.

Мессенджер был запущен в конце 2013 года. В «элитный клуб» тех, кто превысил отметку в миллиард, он вступил 27 августа.

Как сообщается, наибольшая доля загрузок приложения (22%) приходится на Индию. За ней идут Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно) .

Telegram стал 15 приложением, которое скачали более 1 млрд раз. В списке также присутствуют WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix и другие приложения.

В январе 2021 года Telegram был признан самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Тогда за месяц мессенджер загрузили свыше 63 млн раз. Этот показатель почти в четыре раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

Также стало известно, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал о планах компании на будущее — по его словам, поддержка такого крупного проекта требует больших затрат, поэтому со следующего года в мессенджере появятся платные функции.

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