Минцифры прорабатывает сбор биометрических данных таксистов и водителей каршеринга

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает проект постановления правительства, который будет определять случаи сбора и обработки биометрических данных водителей такси и каршерингов, сообщает ТАСС.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций <…> являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», — указано в документе.

Предполагается, что учет таких случаев планируется ввести с 1 января 2022 года.

Ранее Минцифры предложили установить в российских школах единый интернет-тариф.