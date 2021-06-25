В интернет попали логины и пароли 1,2 млн россиян

Сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone, выявил, что в интернет попала информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян из-за утечки данных. Об этом пишет ТАСС.

При помощи Bi.zone полтора миллиона россиян проверили свои учетные записи.

«Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 млн 200 тыс. контактов», — заявили в компании.

Эти данные содержатся не только в даркнете, но и в обычном интернете. Поскольку эта информация в открытом доступе, то мошенникам даже не нужно ее покупать.

Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин рассказал, что многие используют одни и те же логины и пароли в разных сервисах, поэтому взлом одного из них дает доступ к другим.

Ранее исследование показало, что телефонные мошенники, пытающиеся обмануть банковских клиентов, все чаще притворяются сотрудниками правоохранительных органов.