Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Google

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе сервисов Google. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 9.00 мск 22 июня, почти 2,5 тысяч человек из России сообщили о неполадках. Так, в основном сбои фиксируются в работе сайта (71%) и при попытке войти в учетную запись (28%).

В основном жалобы поступают от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также плохую работу Google отметили жители США, Испании, Италии Германии и Великобритании.

Подобные сбои периодически случаются в разных компаниях.

Ранее сообщалось, что в работе интернет-ресурсов авиакомпаний и финансовых учреждений в нескольких странах мира был зафиксирован сбой. Пользователи пожаловались на плохую работу ресурсов Southwest Airlines, Virgin Australia, Westpac, St George Bank и др.