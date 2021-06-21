Россиянам рассказали, как часто нужно обновлять пароли от аккаунтов

Руководитель группы консалтинга компании из сферы информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова рассказала, как часто нужно менять пароли от аккаунтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, обновлять пароли от учетных записей необходимо не реже одного раза в три месяца. На работе при любом подозрении на мошеннические действия следует обращаться в IT-службу, а на домашний компьютер необходимо устанавливать лицензионные программы.

Кроме того, Тутова рекомендует не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок.

«Уточните в своем банке, есть ли возможность выпустить виртуальную карту или закажите еще одну, куда будете класть ровно столько денег, сколько необходимо для текущих покупок в интернете. Полезно будет также привязать такую карту ко всем используемым сервисам: такси, аренда автомобилей/самокатов и аналогичным», — сказала она.

Также эксперт напомнила, что не стоить переходить по ссылкам от неизвестного отправителя, скачивать файлы из незнакомых источников и использовать флэшки без предварительного сканирования антивирусом.

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