Эксперт назвал признаки криптовалютной пирамиды

Гарантии высоких доходов за короткий период времени в обмен на привлечение новых пользователей могут свидетельствовать о мошенническом характере криптовалютного проекта, рассказал «Газете.Ru» основатель DAO Consensus Илья Чураков.

«По совокупности признаков «гарантированная высокая доходность, плохая репутация создателей и молодость проекта» можно с высокой долей вероятности определить криптовалютную пирамиду», — объяснил эксперт.

Другим поводом насторожиться является молодой возраст компании, добавил Чураков

«Еще один тревожный индикатор скама (мошенничества в киберсфере. — «Газета.Ru») — молодость проекта. Если он запущен лишь пару месяцев назад, то велика вероятность, что через еще пару месяцев он просто прекратит свое существование, унося с собой все вложения вкладчиков. Это не абсолютный индикатор, но один из нескольких», — отметил специалист.

По его словам, перед тем, как инвестировать в криптовалюту, необходимо детально изучить, что представляет собой продукт, в чем его ценность для рынка, отличия от других проектов, конкурентные преимущества, на чем основаны прогнозы его будущего роста.

Эксперт также отметил, что важно узнать все, что возможно о команде, которая стоит за проектом. Если информации немного, а та, которую удалось найти, не внушает доверия, то, скорее всего, это мошенники.

Ранее юрист в беседе с «Газетой.Ru» перечислил самые популярные схемы мошенничества c криптовалютой.