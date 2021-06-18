Тамагочи выпустили в виде смарт-часов

Компания Bandai к 25-летию тамагочи представила новую игрушку Tamagotchi Smart в формате смарт-часов. Об этом сообщает Engadget.

Гаджет оснащен сенсорным экраном и микрофоном для голосового управления, благодаря которому можно взаимодействовать с «питомцем». Также туда встроили шагомер и слот для TamaSma-карточек, позволяющих добавлять новых эксклюзивных персонажей и предметы.

Часы поступят в продажу в Японии в ноябре текущего года примерно за $60. На данный момент информации о международном релизе нет.

Ранее сообщалось, что компания Bandai выпустила новую версию тамагочи — Tamagotchi Pix. Игрушка оснащена цветным дисплеем и камерой, с помощью которой можно сделать фото вместе с цифровым питомцем.

Первые тамагочи появились в 90-х годах. Основная задача владельца тамагочи — воспитать виртуального питомца, который «живет» в гаджете после того, как он вылупился из яйца. Если за цифровым питомцем не ухаживать и не уделять ему внимание, то зверек умирает.