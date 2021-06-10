Хакеры украли исходные коды игр у Electronic Arts

Хакеры взломали системы одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр Electronic Arts и похитили 780 гигабайт данных, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании.

Изначально сообщения о взломе EA появились на онлайн-форумах. Хакеры утверждали, что завладели базой данных, содержащей в числе прочего исходный код игрового движка FrostBite, на котором созданы серии видеоигр FIFA, Madden и Battlefield.

В компании подтвердили информацию о взломе и заверили, что личные данные игроков не были скомпрометированы.

«У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в систему безопасности и не ожидаем, что это повлияет на наши игры или наш бизнес», — заявили в Electronic Arts.

Ранее в популярной киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive был обнаружен опасный эксплойт — в приглашении другого игрока присоединиться к матчу может прятаться опасный баг, который позволит хакеру удаленно захватить компьютер жертвы.