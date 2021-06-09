«Яндекс» подал в суд на ФАС

Компания «Яндекс» подала иск против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 9 июня. «Яндекс» требует признать незаконным решения и действия регулятора.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, компания оспаривает возбуждение антимонопольного дела из-за создания «Яндексом» дискриминационных условия на рынке поиска в сети. Речь идет о деле о «колдунщиках» или обогащенных ответах — блоках в результатах выдачи, которые дают нужный ответ на запрос в наглядном формате.

Дело было возбуждено в апреле текущего года, после чего компания «Яндекс» заявила о намерении предоставлять всем организациям доступ к настройке сложных обогащенных ответов в поисковой выдаче.