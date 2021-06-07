Apple представила операционную систему iOS 15

Apple, в рамках рамках конференции WWDC 2021, представила новую операционную систему для смартфонов iPhone и планшетов iPad, сообщает РИА «Новости».

В обновлении изменились несколько ключевых функций, а также были добавлены новые. Так, у авиарежима теперь будет несколько опций: «работа», «личное» и «отдых». В зависимости от конфигурации, они будут влиять на уведомления. Камера получит возможность определять текст на фотографиях, до этого такие возможности были в доступе только при наличии дополнительного программного обеспечения.

В приложении «Карты» появится расписание общественного транспорта в рамках дополненной реальности на картах некоторых городов.

Собственный мессенджер iMessage теперь будет позволять делиться коллажами или «стопками» фото, а в FaceTime можно будет включить фильтрацию от лишнего шума.

На iPadOS появится уже работающая на смартфонах система виджетов, которые можно размещать свободно на всем рабочем столе. Также из iOS перешла система «Библиотека приложений».

Новшества появились и в некоторых девайсах для техники Apple — в AirPods появится функция «Фокусирование», которая сможет выделять нужный голос, а найти небольшие наушники теперь можно будет через «Локатор», однако это будет касаться только более «старых» моделей гарнитуры.

В массовое пользование новая операционная система выйдет в сентябре, а ее тестирование начнется в июне.

Ранее в Apple рассказали о возможности пользователям узнавать о собираемой о них информации.