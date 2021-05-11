В США заявили, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры находятся на территории России

Хакерская группировка DarkSide, которая, по версии Вашингтона, причастна к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы находятся на территории России. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно», — сказала она журналистам на брифинге, трансляция которого велась на странице Белого дома в Twitter.

Псаки также отметила, что американские специалисты продолжают анализ данных разведки о случившейся кибератаки.

Во вторник, 11 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское государство никогда не было причастно к каким-либо хакерским атакам, в том числе на территории США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома на компанию-оператора трубопроводов Colonial Pipeline могут находиться в России, при этом отсутствуют доказательства относительного того, что Москва могла быть к ним причастна.

Как пояснили в Colonial Pipeline, речь шла о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные. Злоумышленники требовали определенную сумму у жертв кибератаки. Уже запустили процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.