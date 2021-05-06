Starship компании SpaceX успешно приземлился в Техасе

В Техасе успешно приземлился прототип корабля Starship американской компании SpaceX. Такие данные следуют из трансляции компании на официальном YouTube-канале.

Получивший обозначение SN15 прототип корабля Starship за несколько минут поднялся на высоту около 10 км.

Затем он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта и закончился неудачей: аппарат разбился при посадке.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США приостановило контракт с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля из-за протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics.

Blue Origin и Dynetics подали заявления в Главное контрольное управление США (GAO), протестуя против передачи контракта на создание модуля для высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

НАСА 16 апреля объявила SpaceX победителем тендера, так как предложенный этой компанией корабль Starship оказался более дешевым — $2,9 млрд — чем разработки Blue Origin и Dynetics.