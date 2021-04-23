Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Роскомнадзор отмечает регулярную цензуру контента российских средств массовой информации администрацией видеохостинга YouTube, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальным предлогом несоответствия содержания роликов возрастной категории», – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что администрация видеохостинга считает, что некоторые фильмы, которые демонстрируются на российских федеральных телеканалах без возрастного ограничения, якобы должны быть доступны только для совершеннолетних зрителей. В связи с этим часть контента на YouTube-каналах российских СМИ доступна только для зарегистрированных пользователей или после согласия на просмотр контента для взрослых.

По заявлению пресс-службы, цензуре подвергаются видео, которые «доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что в 2020 году ведомство направило администрации YouTube 29 писем о необходимости снять ограничения с контента российских СМИ, из этих писем семь были повторными. При этом видеохостинг проигнорировал большинство обращений.

Ранее стало известно, что YouTube удалил часть контента телеканала RT. В пресс-службе видеохостинга пояснили, что это произошло из-за нарушений политики YouTube, «включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19».