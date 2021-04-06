Cуд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным акциям

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей. Поводом для этого стал отказ соцсети удалять информацию с призывом подростков к участию в несанкционированной акции в столице, заявили ТАСС представители суда.

«Мировой судебный участок Москвы номер 422 признал TikTok виновным по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 2,6 млн рублей», — добавили в суде.

Как уточняется, причиной для административного протокола является появление в популярной социальной сети материала от 24 января.

6 апреля суд планировал рассмотреть два протокола в отношении мессенджера Telegram по похожей статье. Однако заседание решили перенести на 12 апреля.