Гендиректор Twitter продал первый в истории твит за $2,9 млн

Первый в истории Twitter пост, опубликованной основателем и гендиректором этой социальной сети Джеком Дорси, был продан во время онлайн-аукциона в понедельник, 22 марта, за более чем $2,9 млн. Об этом сказано в сообщении онлайн-аукциона Valuables, размещенного в Twitter.

Отмечается, что данный лот в виде виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT), — приобрел гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави. Он купил твит за $2 915 835,47.

Обладатель публикации живет в Малайзии, его компания работает в сфере блокчейна. Эстави получил уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. Он также имеет перепродать пост или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции. Основным соперником главы Bridge Oracle за право приобрести запись в Twitter был китайский предприниматель, основатель криптовалюты Tron Джастин Сан.

В начале марта стало известно, что Дорси выставил на аукцион свой самый первый твит от 21 марта 2006 года. «Просто настраиваю свой Twttr», — говорится в этом сообщении.

Создатель соцсети заявлял, что конвертирует выручку от продажи публикации в биткоины и пожертвует на благотворительность.