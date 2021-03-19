Пользователи сообщили о сбое у WhatsApp и Instagram

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов WhatsApp и Instagram. Это следует из данных Downdetector.

Неполадки у WhatsApp наблюдаются в США, Индии, Малайзии, Бразилии и других странах. Пользователи жалуются на проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Instagram не работает в Германии, США, Индии и других государствах. 71% пользователей не могут обновить ленту, 18% — подключиться к компьютерной версии, еще 10% — войти в приложение.

Ранее специалисты предупредили об опасности использования WhatsApp.