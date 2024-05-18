Мужчина с пистолетом ворвался в московский банк и попытался его ограбить

В Москве вооруженный мужчина ворвался в банк и попытался его ограбить. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 мая на улице Генерала Кузнецова. Неизвестный мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в помещение кредитной организации. Затем он напал на сотрудницу, находившуюся там, ударив ее по голове. После этого он прошел в помещение кассы.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности злоумышленника и принимают меры к его поимке. Дело находится на контроле у Кузьминской межрайонной прокуратуры.

По данным Telegram-канала Shot, преступник потребовал у работницы банка отдать ему все наличные деньги, однако у женщины не оказалось ключей от хранилища — они находились у другой сотрудницы, которая еще не появилась на рабочем месте. В результате грабитель ушел ни с чем.

Подвергшуюся нападению женщину осмотрели медики. Она не получила серьезных травм, передает Shot.

Ранее преступник переоделся в женщину, спасаясь от погони, но потерпел неудачу.