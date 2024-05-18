Перевод структурой IKEA средств из России признан безнравственным

Арбитражный суд Московской области распорядился взыскать с ООО «Торг» (российская структура IKEA) 12,9 млрд рублей в пользу российского государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В январе Федеральная налоговая служба РФ подала иск об оспаривании сделки по перечислению 12,9 млрд рублей в пользу аффилированной с ООО «Торг» ирландской компании Fami Limited. 25 апреля иск был удовлетворен, но подробности стали известны только сейчас.

После ухода IKEA из России остававшиеся в стране товарные запасы у «Торга» в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд».

Стало известно, что деньги по этой сделке (12,9 млрд руб.) по поручению «Торга» были перечислены на счета Fami в других странах. ФНС расценила это действие как «сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности».

Сделка признана ничтожной, согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ. Поэтому суд предписал взыскать в российскую казну средства, полученные сторонами, действовавшими умышленно.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как IKEA, McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее сообщалось, что IKEA ищет пути досудебного решения проблем c налоговой в РФ.