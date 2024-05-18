Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году

Италия и Франция выдали россиянам больше всего шенгенских виз в 2023 году

close
100%
Depositphotos

Италия по итогам 2023 года выдала больше всего шенгенских виз россиянам — из порядка 143 тыс. заявлений были одобрены 134 тыс. Об этом сообщает АТОР.

Второе место по выдаче «шенгена» гражданам РФ заняла Франция, которая в прошлом году одобрила 99,5 тыс. из 111 тыс. заявлений на получение визы. Тройку замыкает Испания. Европейская страна получила от россиян свыше 116 тыс. заявлений на «шенген» и выдала 92,4 тыс. виз.

В топ-5 вошли Греция (63 тыс. заявлений, выдано более 54 тыс. виз) и Германия (19 тыс. заявлений, выдано около 15 тыс. виз).

Венгрия также редко отказывала в выдаче «шенгена» россиянам в 2023 году. Консульства получили порядка 16,3 обращений, из которых около 15 тыс. получили одобрение.

Самыми скромными в выдаче «шенгена» гражданам РФ оказались Исландия (39 виз), Польша (256), Чехия (262), Норвегия (364) и Мальта (474).

До этого россиян предупредили о возможном отказе в шенгенской визе при наличии долгов.

Ранее стало известно, туристы из какой страны чаще других выбирают Россию для путешествия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами