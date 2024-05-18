Стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году

Италия по итогам 2023 года выдала больше всего шенгенских виз россиянам — из порядка 143 тыс. заявлений были одобрены 134 тыс. Об этом сообщает АТОР.

Второе место по выдаче «шенгена» гражданам РФ заняла Франция, которая в прошлом году одобрила 99,5 тыс. из 111 тыс. заявлений на получение визы. Тройку замыкает Испания. Европейская страна получила от россиян свыше 116 тыс. заявлений на «шенген» и выдала 92,4 тыс. виз.

В топ-5 вошли Греция (63 тыс. заявлений, выдано более 54 тыс. виз) и Германия (19 тыс. заявлений, выдано около 15 тыс. виз).

Венгрия также редко отказывала в выдаче «шенгена» россиянам в 2023 году. Консульства получили порядка 16,3 обращений, из которых около 15 тыс. получили одобрение.

Самыми скромными в выдаче «шенгена» гражданам РФ оказались Исландия (39 виз), Польша (256), Чехия (262), Норвегия (364) и Мальта (474).

До этого россиян предупредили о возможном отказе в шенгенской визе при наличии долгов.

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