Вес Усика был определен неправильно перед боем с Фьюри

Вес чемпиона мира по боксу по версии IBF, WBO и WBA, украинца Александра Усика был неправильно определен на церемонии взвешивания перед поединком против чемпиона мира по боксу по версии WBC, британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщает журналист портала talkSPORT Майкл Бенсон.

Во время церемонии было зафиксировано, что вес Усика составляет 105,6 кг, а на деле он весит 101,1 кг.

Поединок состоится в ночь на 19 мая.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри толкнул Усика на дуэли взглядов.