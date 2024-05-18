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В Минобрнауки рассказали, как будет проходить прием в вузы в 2024 году

Минобрнауки: прием в вузы в 2024 году пройдет по действующей системе образования

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Приемная кампания 2024/25 учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, что планируется обеспечить плавный переход университетов на новую систему высшего образования.

Кроме того, в предстоящем учебном году на базе шести вузов будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. В рамках него абитуриенты смогут поступить на программы базового высшего и специализированного высшего образования.

Также в Минобрнауки сообщили, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут котироваться так же, как дипломы нового образца.

Президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта реформы высшего образования (2023-2026 гг.) в ряде вузов. Новая система включает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное образование в аспирантуре. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Сроки обучения в итоге будут такими: базовое высшее образование — 4–6 лет, специализированное — 1–3 года.

Ранее сообщалось, что женщина закончила университет спустя более 70 лет после начала обучения.

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