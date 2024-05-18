Число пострадавших в результате ракетного обстрела Скадовска выросло до 11

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Скадовска в Херсонской области превысило 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Количество пострадавших увеличилось до 11», — уточнили в сообщении.

По данным пресс-службы, некоторых мирных жителей посекло осколками. Местные медработники оказывают им необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что три человека ранены в Херсонской области в результате обстрела ВСУ. В Скадовске один из снарядов попал в индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.

Утром в субботу, 18 мая, в Херсонской области объявили авиационную опасность. Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале попросил местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.