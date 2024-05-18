Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Скадовска выросло до 11

Сальдо: количество пострадавших при обстреле Скадовска из HIMARS выросло до 11

close
100%
Aaron Favila/AP

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Скадовска в Херсонской области превысило 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Количество пострадавших увеличилось до 11», — уточнили в сообщении.

По данным пресс-службы, некоторых мирных жителей посекло осколками. Местные медработники оказывают им необходимую медицинскую помощь.

До этого стало известно, что три человека ранены в Херсонской области в результате обстрела ВСУ. В Скадовске один из снарядов попал в индивидуальный жилой дом. Спасатели приступили к тушению возникшего пожара.

Утром в субботу, 18 мая, в Херсонской области объявили авиационную опасность. Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале попросил местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами