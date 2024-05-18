Экс-голкипер «Зенита» заявил, что команда еще не преодолела кризис

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев похвалил команду за победу над московским ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0 — основное время, 5:4 — серия пенальти), однако отметил, что оставшиеся игры в чемпионате России будут сложными. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Команда показала характер, желание. Но говорить о том, что кризис в игре полностью преодолен, пока рано. Два оставшихся матча в чемпионате будут очень сложными. «Ахмат» в Грозном — всегда непростой соперник, «Ростов» — тоже», — заявил Малафеев.

«Зенит» за два тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера национального первенства — московского «Динамо».

В 29-м туре чемпионата России петербургская команда сразится на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Заключительный матч РПЛ «Зенит» проведет на домашнем поле с «Ростовом» — 25 мая, игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может вернуть своего бывшего вратаря.