Авиационную опасность объявили в Херсонской области

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — отметил Сальдо.

Он попросил местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, в случае необходимости, звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения «112».

Накануне на всей подконтрольной России территории Херсонской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил оперативный канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между областью и Республикой Крым. Сначала сирены всклочились в Скадовском районе Херсонской области, после чего сигнал тревоги зазвучал на территории всего региона.

До этого российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.