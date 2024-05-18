Министр обороны Британии захотел поставить деньги на победу ВСУ

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины, Запад должен и дальше поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Daily Express.

«Я бы поставил деньги на то, чтобы Украина и ее союзники победили Путина. Но для этого нам нужно коллективно выделить деньги уже сейчас», — отметил Шаппс.

По его словам, Западу необходимо и далее поддерживать Украину, речи не может идти о каких-либо территориальных уступках со стороны Киева.

До этого британская газета Telegraph писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно противостоять натиску российской армии на Харьковском направлении, у Запада есть серьезные вопросы относительно обороны ВСУ.

Ранее Зеленский попросил Китай принять участие в конференции в Швейцарии по Украине.