Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три человека ранены в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

В Херсонской области сообщили о ранении трех человек после обстрела

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Три человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона Владимира Сальдо.

В администрации рассказали, что в результате ракетного обстрела в Скадовске был разрушен частный жилой дом, к настоящему моменту спасатели тушат возникший пожар.

«На данный момент известно о троих раненых местных жителях», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.

Утром 18 мая министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Крымом.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами