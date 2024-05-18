Три человека ранены в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Три человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона Владимира Сальдо.

В администрации рассказали, что в результате ракетного обстрела в Скадовске был разрушен частный жилой дом, к настоящему моменту спасатели тушат возникший пожар.

«На данный момент известно о троих раненых местных жителях», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что обстрел города велся из РСЗО HIMARS.

Утром 18 мая министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Крымом.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач ПВО.