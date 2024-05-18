В силовых структурах заявили о поражении логистических центров ВСУ

Логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены в ночь на 18 мая в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В результате ударов в Одесской области поражены логистические центры противника», — сказал собеседник агентства.

2 мая издание «Военное обозрение» сообщало, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным объектам в Одессе.

До этого украинские солдаты назвали атаки армии России непредсказуемыми и признали, что от российских беспилотников исходит постоянная угроза.

1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе ликвидировали майора ВСУ.