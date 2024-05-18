Пожар в ТЦ в Челябинской области ликвидирован

Пожарные ликвидировали пожар в торговом центре в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Площадь составила 500 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что к месту пожара направили сотрудников испытательной пожарной лаборатории.

Сообщалось, что возгорание случилось на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

17 мая сообщалось, что в городе Минеральные Воды Ставропольского края произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова. Позднее глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что возгорание возникло «не на территории аэропорта». По его словам, пожар случился на одном из объектов, который строится из-за нарушения порядка производства работ.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.