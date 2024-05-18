Угроза окружения Харькова заставила украинские власти вывозить секретные бумаги

Киевские власти, опасаясь окружения Харькова, вывозят из города документы силовых структур и госучреждений. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире Соловьев LIVE.

«Из самого Харькова выезжает огромное количество людей. Недвижимость — стараются максимально от нее избавиться», — отметил он.

По словам военного аналитика, идет вывоз секретных бумаг как по силовым ведомствам, так и по госструктурам.

Городские лечебные учреждения готовят к большому приему [раненых], особенно центральную больницу. Киселев не исключил вероятности взятия Харькова в полукольцо.

По его словам, для российских сил важно обезопасить и Сумское направление, поскольку через него из Черниговской области направляют дроны на территорию России.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.