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Стали известны сроки начала выпуска летающих автомобилей Aeroht

Выпуск летающих автомобилей Aeroht начнется в 2025 году

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Xpeng Aeroht

Китайская компания Xpeng Motors планирует начать массовое производство летающих автомобилей Aeroht в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщает chinadaily.com.cn.

Отмечается, что летающие автомобили будут продаваться только после получения разрешений на летную годность, а также сертификации и разрешения от национальных регулирующих органов и учреждений по безопасности продукции.

Aeroht способен подниматься в воздух на десятки метров при помощи восьми винтов и четырех электродвигателей. Ожидается, что большую часть времени электромобиль будет двигаться по земле, а взлетать в небо лишь для преодоления препятствий на дороге или пробок. Основатель стартапа Чжао Дели считает, что самой главной проблемой на пути его компании являются не технологические вызовы, а ограничения со стороны регуляторов, так как владельцу такого автомобиля могут понадобиться не только водительские права, но и лицензия пилота.

До этого стало известно, что японские Suzuki и Skydrive начали производство летающего автомобиля. Модель SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на перевозку до трех человек, включая пилота. Она оснащена 12 электрическими двигателями и способна осуществлять вертикальные взлет и посадку. Максимальная скорость летающего автомобиля составит 100 км/ч, а дальность полета — 15 км.

С 2026 года летающая машина должна поступить в продажу. Перед этим авто необходимо будет пройти сертификацию и другие необходимые процедуры.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии планируется наладить производство китайских автомобилей.

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