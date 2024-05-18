Россиянам назвали достоинства и недостатки кроссовера Hyundai Mufasa

Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал корейский автомобиль Hyundai Mufasa и рассказал о его плюсах и минусах.

Так, по словам автоэксперта, у кроссовера отличная управляемость на асфальте, хорошая эргономика салона, удобные сиденья, достаточный диапазон регулировок кресел и руля, интересные мелочи вроде держателя для планшета, вешалки, допотделения. Из минусов — жесткая подвеска, небольшой клиренс 170 мм, слабая шумоизоляция арок.

Габариты Mufasa составляют 4475x1850x1665 мм (длиннее знакомой россиянам Hyundai Creta, но короче Tucson) при колесной базе 2680 мм. Кроссовер оснащен 2,0-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 160 л.с., максимальная скорость составляет 187 км/ч.

В базовом исполнении Mufasa оснащается цифровой приборной панелью, большим экраном мультимедиа, шестью подушками безопасности. Салон автомобиля отделан экокожей, также в оснащение входит камера заднего вида, система бесключевого доступа и адаптивный круиз-контроль.

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