В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Отбой авиационной опасности Херсонская область», — написал он.

В 10:45 (мск) Сальдо объявил об авиационной опасности в Херсонской области. Оперативные службы, по его словам, были приведены в повышенную готовность.

Накануне на всей подконтрольной РФ территории Херсонской области объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил оперативный канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между областью и Республикой Крым. Сначала сирены всклочились в Скадовском районе Херсонской области, после чего сигнал тревоги зазвучал на территории всего региона.

До этого российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.