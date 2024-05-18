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Минобороны сообщило об успехах западной группировки войск

МО: западная группировка ВС РФ улучшила тактическое положение в зоне СВО

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РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили две атаки штурмовых групп противника у населенного пункта Новосадовое в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в видео, опубликованном в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями были уничтожены боевая машина ракетной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании, буксируемые гаубицы Д-20 и Д-30, а также девять минометных расчетов.

Кроме того, российские военные уничтожили танк Т-72 и топливозаправщик, а средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Украинские войска лишились до 40 военнослужащих, а также танка, четырех артиллерийских орудий, восьми минометных расчетов и пяти пунктов управления дронами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ в течение недели продолжали занимать более выгодные позиции.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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