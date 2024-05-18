Неизвестные атаковали судно у берегов Йемена

В 76 морских милях (140,6 км) к северо-западу от йеменского порта Ходейда в результате нападения небольшие повреждения получило судно. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах королевства.

Отмечается, что капитан подтвердил, что судно получило незначительные повреждения, после того как по левому борту был нанесен удар неизвестным предметом. Инцидент классифицировали как «нападение».

В настоящее время безопасность корабля и экипажа обеспечена, судно продолжает путь в следующий порт захода.

UKMTO призвало суда проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности

10 мая UKMTO сообщало, что неизвестные атаковали британское судно в акватории Аденского залива.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее США предложили хуситам прекратить атаки на корабли в акватории Красного моря.