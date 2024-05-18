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Зеленский не согласился на перемирие во время Олимпиады в Париже

Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии во время ОИ

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию в период Олимпийских игр в Париже, заявив, что это якобы может помочь российской армии перебросить войска и технику на Украину. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в ответ на призыв Макрона спросил французского лидера, «кто может гарантировать, что РФ не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию».

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает «против любого перемирия, которое играет на руку врагу».

17 мая президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров обсудили идею олимпийского перемирия, предложенную Эммануэлем Макроном. Глава российского государства подчеркнул, что идея прекращения боевых действий на время Игр является правильной и позитивной, однако мало кто и когда придерживался этого принципа.

Ранее Зеленский раскритиковал идею олимпийского перемирия.

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