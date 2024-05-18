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В Новороссийске тысячи жителей остались без света

Мэр Кравченко: 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате возгорания на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения.

«В связи с возгоранием на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения», — написал он, добавив, что под отключения попали 26 тысяч человек.

По словам главы города, в ближайшее время свет вернется в дома 20 тыс. жителей. Он добавил, что причина пожара будет установлена после тушения.

До этого сообщалось, что спасатели ликвидируют возгорание масленой трансформаторной подстанции в населенном пункте Гайдук под Новороссийском.

17 мая Развожаев сообщил о временной приостановке городского освещения и движения электротранспорта в из-за проведения ремонтных работ на подстанции после того, как на нее упали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме этого, из-за нехватки электроэнергии в городе отменили занятия во всех школах, детских садах, а также колледжах и техникумах. Позже Развожаев сообщил, что энергоснабжение города было восстановлено.

Ранее аналитик назвал причину массированной атаки ВСУ на Крым.

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