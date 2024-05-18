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Счета лидера Little Big заблокировали из-за долга перед ФНС

Mash: счета музыканта Ильи Прусикина* заблокировали из-за долга в 182 тысячи рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

У лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) заблокировали российские счета из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в 182 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В России компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых музыкант был учредителем, уже ликвидированы. По информации канала, в стране у Прусикина остались ИП и долг.

Накануне Прусикин и еще одна солистка Little Big Софья Таюрская объявили, что ждут ребенка. Музыканты опубликовали совместную фотографию, на которой Софья Таюрская показала округлившийся живот.

«Кстати, у нас на подходе новый участник группы», – написал Прусикин.

24 июня 2022 года стало известно, что коллектив Little Big уехал из России в США, после этого артисты отменили тур по РФ и начали выступать за границей. Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) сообщал, что намерен вернуться на родину через 10-15 лет, поскольку любит ее.

Ранее Илья Прусикин ответил на обвинения, что бросил сына на экс-жену и эмигрировал в США.

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