FAW начал выпуск автомобиля размером с «Оку»

С конвейера завода FAW в китайском городе Яньчэн сошли первые хетчбэки Bestune Pony. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобили отправлены покупателям.

Длина автомобиля составляет 3000 мм, а колесная база 1953 мм. По своим размерам машина даже меньше отечественной «Оки». Автомобиль трехдверный, внутри могут разместиться четыре человека.

Салон автомобиля выполнен в розовых тонах. Есть цифровая приборная панель, а центрального экрана мультимедиа нет. Bestune Pony оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. Самая простая комплектация Cute Fun Horse оснащена батареей емкостью 9,4 кВт.ч. Она рассчитана на 122 км пробега.

Стоимость автомобиля в Китае — от 28,9 до 34,9 тыс. юаней (от 363,1 до 438,5 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что FAW Bestune Pony планируется продавать в России. Сроки начала поставок в РФ модели пока не определены.

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