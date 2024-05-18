Министерство обороны РФ рассказало о гвардии младшем сержанте Александре Чунчукове, который в составе артиллерийского расчета поразил до 40 украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в результате действий Чунчукова была сорвана попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из значимых тактических рубежей. Артиллерийский расчет, в составе которого действует младший сержант, получил задачу нанести удар по месту скопления украинских солдат. Несмотря на ответный огонь, расчет продолжал работу.

Один из украинских снарядов разорвался рядом с позициями российских артиллеристов. В результате было повреждено прицельное приспособление. Несмотря на продолжающийся обстрел, Чунчуков оперативно добрался до места хранения ремонтного комплекта и заменил поврежденную деталь.

По информации Минобороны РФ, благодаря действиям гвардии младшего сержанта ВСУ потеряли до 40 военных и три единицы автомобильного транспорта.

17 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предупредил об опасности выхода армии России в тыл украинских войск в Харьковской области.

Украинский президент Владимир Зеленский также заявлял, что из-за сложной обстановки ВСУ вынуждены в качестве подкрепления перебрасывать в Харьковскую область подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.