Экономист объяснила рост индекса Мосбиржи до двухлетнего максимума

Рост индекса Мосбиржи до двухлетних максимумов обеспечили хорошая отчетность российских компаний и возобновление выплат по дивидендам, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

«В некоторых случаях росту способствовали цены на нефть и достаточно слабый рубль. <...> И, наверное, стоит добавить про санкции: многие российские компании адаптировались, заменили технологии. Это тоже выступает определенным позитивом», — рассуждает экономист.

В ближайшее время индикатор продолжит расти в связи с сезоном дивидендов, прогнозирует Кокорева.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу, 17 мая, превысил 3500 пунктов впервые с 18 февраля 2022 года. В моменте индикатор достиг отметки в 3506,91 пункта. Уровень закрытия составил 3501,89 пункта.

До этого индекс РТС обновил максимум с сентября 2022 года.

Ранее американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 40 000 пунктов.