В Кремле прокомментировали решение замедлить Twitter

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора с 10 марта замедлить скорость работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией.

Представитель Кремля отметил, что у россиян должен быть доступ ко всем мировым ресурсам, однако эти ресурсы должны действовать в правовом поле.

По его словам, «нет желания» блокировать Twitter, однако меры Роскомнадзора по принуждению к соблюдению российского закона вполне обоснованы.

«Роскомнадзор опыт получил необходимый, должны быть эффективные меры, компании обязаны соблюдать. Не может быть, чтобы компании были у нас вне информационного поля», — подчеркнул Песков.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).