В работе сервисов «Ростелекома» произошел сбой

Пользователи «Ростелекома» отмечают сбои в работе сервисов компании. Такие данные приводит Downdetector.

92% потребителей жалуются на проблемы с интернетом, 5% отмечают сбои всех сервисов, а у 1% возникли неполадки с телевидением.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Саратова, Казани, Краснодара, Ставрополя и других городов России.

Ранее сообщалось о сбоях в работе сервисов «Яндекс».