Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировки собирающих данные ботов

Роскомнадзор обратился к администрации мессенджера Telegram с требованием заблокировать ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Речь идет о ботах, которые позволяют пользователю по запросу получать сведения практически о любом человеке, указано в сообщении. В Роскомнадзоре пояснили, что действия владельцев ботов нарушают законодательство о защите персональных данных, использование сервисов – права субъектов данных.

Кроме того, ведомство обратилось в правоохранительные органы для установления личностей людей, причастных к распространению персональных данных, указано в сообщении.

В Telegram на запрос «Ъ» не ответили.

В феврале администрация Telegram заблокировала каналы с персональными данными российских силовиков.