Роскомнадзор ограничил 451 материал по суициду в соцсетях
Карина Казанцева
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Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу в социальных сетях с призывами к детскому суициду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида», — говорится в сообщении.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за распространения в соцсетях информации о детском суициде.
Во вторник, 2 марта, московские власти предупредили о призывах детей к суициду в TikTok.
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