Роскомнадзор ограничил 451 материал по суициду в соцсетях

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу в социальных сетях с призывами к детскому суициду. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида», — говорится в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за распространения в соцсетях информации о детском суициде.

Во вторник, 2 марта, московские власти предупредили о призывах детей к суициду в TikTok.